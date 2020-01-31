Часовой доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW будет бесплатным
Пока ни в одной из вымышленных вселенных нет такого супергероя, чей дар бы заключался в способности получать доступ ко всем коммерческим секретам NVIDIA, но сайт VideoCardz со страниц Twitter попытался обнародовать информацию об условиях коммерческого функционирования сервиса облачной трансляции игр GeForce NOW, который уже не первый год проходит стадию бета-тестирования.
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рекламаПо всей видимости, в США доступ к GeForce NOW будет предлагаться в двух вариантах: бесплатном и полноценном. В первом случае продолжительность игровой сессии будет ограничена одним часом. За второй придётся платить не менее $4,99 на протяжении не менее двенадцати месяцев, но первые девяносто дней использования будут предоставляться бесплатно. Кроме того, продолжительность сессии в этом случае будет превышать один час, а функция RTX с трассировкой лучей будет доступна, в отличие от бесплатного варианта. Официальные подробности должны быть озвучены позже.
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