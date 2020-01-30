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Tesla «разгоняет» график поставок Model Y: первые покупатели получат авто уже в марте

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Компания Tesla объявила об ускорении графика вывода на рынок электрического автомобиля Model Y. Новый электромобиль прибудет к потребителям значительно раньше, чем планировалось изначально, сообщает Engadget.

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Напомним, Model Y является кроссовером, построенным на той же базе, что и «народная» Model 3. Он также будет доступен в нескольких вариантах комплектации, в том числе с увеличенной ёмкостью ходовых батарей и более мощным электродвигателем. Tesla представила автомобиль почти год назад.

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Ускорение вывода кроссовера Model Y на рынок связано с вводом в эксплуатацию нового завода Gigafactory в Шанхае (Китай), что уменьшило нагрузку на завод во Фримонте (Калифорния, США), на котором и будут производиться новые электромобили Model Y. Если изначально поставки новой модели планировалось начать лишь к осени текущего года, а некоторых версий и вовсе к следующему году, то теперь первые Model Y отправятся к потребителям уже в текущем квартале. Сообщается, что новый электромобиль начнёт появляться на дорогах в марте.

Помимо ускорения графика примерно на полгода, Tesla сообщает об увеличении запаса хода автомобиля Model Y AWD. Раньше производитель заявлял для этой машины 450 км хода на одном заряде батарей, а теперь — 505 км. Причём будущим владельцам автомобиля это не будет стоить ничего.

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