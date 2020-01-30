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Серийные игровые видеокарты NVIDIA Ampere появятся так скоро, как хотелось бы

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Любой анонс новых игровых видеокарт с нетерпением ожидается целевой аудиторией, потому что свежие поступления на рынок всегда оживляют конкуренцию и способствуют движению цен в справедливом направлении. Планы NVIDIA тщательно скрываются официальными представителями компании, и если в феврале на квартальном отчётном мероприятии из них удастся вытянуть хотя бы какую-то информацию, это будет чудом. Зато неофициальные источники типа блогера Kopite7kimi, который уже предсказал появление вслед за Ampere семейства графических решений Hopper, подогревают интерес к дальнейшим планам NVIDIA новыми амбициозными заявлениями.

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Источник изображения: Twitter, Kopite7kimi

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Итак, источник утверждает, что видеокарты Ampere игрового класса просто не могут появиться раньше марта или апреля, потому что к этому сроку у NVIDIA будут готовы лишь цифровые проекты. Пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем видеокарты в виде инженерных образцов смогут материализоваться. Сообщается, что эталонная версия одного из этих продуктов будет иметь печатную плату «неправильной формы». Скорее всего, имеется в виду какой-нибудь вырез в текстолите, либо закругление в «кормовой части» по форме выступающего кожуха системы охлаждения, например. Насколько эти прогнозы близки к истине, станет понятно весной этого года. Некоторые источники придерживаются такого сценария: в марте может быть представлено флагманское решение NVIDIA для сегмента супервычислений, а потребительские видеокарты нового поколения выйдут не ранее второго полугодия.

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