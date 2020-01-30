Одноядерные процессоры постепенно становятся экзотикой не только в составе компьютеров рядовых пользователей, но и в системах энтузиастов, ориентированных на разгон. Итальянский оверклокер cnzdrn имеющийся у него экземпляр 45-нм процессора AMD Sempron 150 разогнал при помощи жидкого азота до 6384 МГц.

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Источник изображения: HWBot, cnzdrn

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Материнская плата Gigabyte GA-890FXA-UD7 на основе набора логики AMD 890FX позволила поднять базовую частоту до 456 МГц. Далее память в синхронном режиме разгоняться уже не может, и в текущей конфигурации из системы вряд ли удастся выжать больше, как считает автор эксперимента. Зато в Geekbench3 Multi Core этот процессор набрал 3457 баллов, став лучшим в модельном зачёте и вторым среди всех одноядерных.