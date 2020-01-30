Sempron 150 на частоте 6384 МГц взял «серебро» в Geekbench3 Multi Core
Одноядерные процессоры постепенно становятся экзотикой не только в составе компьютеров рядовых пользователей, но и в системах энтузиастов, ориентированных на разгон. Итальянский оверклокер cnzdrn имеющийся у него экземпляр 45-нм процессора AMD Sempron 150 разогнал при помощи жидкого азота до 6384 МГц.
реклама
рекламаМатеринская плата Gigabyte GA-890FXA-UD7 на основе набора логики AMD 890FX позволила поднять базовую частоту до 456 МГц. Далее память в синхронном режиме разгоняться уже не может, и в текущей конфигурации из системы вряд ли удастся выжать больше, как считает автор эксперимента. Зато в Geekbench3 Multi Core этот процессор набрал 3457 баллов, став лучшим в модельном зачёте и вторым среди всех одноядерных.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила