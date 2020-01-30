Одним из первых в хронологическом порядке вопросов к Тиму Куку (Tim Cook) на квартальной конференции был связан с возможностью выхода версии iPhone с поддержкой сетей 5G, но глава Apple дипломатично заявил, что не собирается комментировать планы в отношении будущих продуктов. Он лишь добавил, что в глобальном масштабе технология сетей 5G ещё находится в зачаточной стадии, но Apple гордится своей продуктовой линейкой, и не собирается уступать позиции кому-либо.

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Источник изображения: Apple

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По сути, этот комментарий можно принять за косвенное подтверждение намерений Apple представить семейство iPhone с поддержкой 5G – принято считать, что в этом году долгожданное событие случится. Даже профильный бизнес Intel был куплен компанией с прицелом на использование 5G-модемов в собственных мобильных устройствах. Позже Кук добавил, что экспансия сетей 5G в разных регионах ведётся по-разному, и он не считает нужным комментировать возможную стоимость будущих аппаратов марки с поддержкой 5G.