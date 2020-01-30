Словенская компания EK Water Blocks предвосхитила пресс-релизом начало продаж под своей маркой необслуживаемых систем жидкостного охлаждения с незамысловатым названием EK-AIO. Они предлагаются в трёх модификациях, соответствующих привычным типоразмерам радиаторов: 120 мм, 240 мм и 360 мм. Количество вентиляторов на радиаторах тоже изменяется пропорционально, от одного до трёх включительно.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Помпа интегрирована в корпус водоблока, а также оснащена управляемой подсветкой типа D-RGB, как и вентиляторы. Корпус водоблока с помпой имеет размеры 88 х 70 х 53 мм, крепления выполнены из стали, подошва из меди, а остальные элементы – из ABS-пластика.

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Источник изображения: EK Water Blocks

Как обычно, система управления RGB-подсветкой синхронизируется с большинством материнских плат популярных марок. Длина трубок, соединяющих радиатор с помпой, достигает 400 или 500 мм, в зависимости от модели СЖО. Радиатор имеет толщину 28 мм и содержит 12 каналов, его длина тоже изменяется в зависимости от модификации EK-AIO.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Вентиляторы серии Vardar имеют по семь лопастей молочного цвета, которые подсвечиваются девятью светодиодными источниками. Каждый вентилятор имеет типоразмер 120 х 120 х 25 мм, его скорость вращения изменяется от 600 до 2500 об/мин, уровень шума не превышает 38,4 дБА. На максимальной скорости вентилятор прокачивает 149 куб.м/ч (88 CFM). Самая компактная СЖО серии EK-AIO оценивается в 56,65 евро без учёта налогов, средняя – в 94,46 евро, старшая – в 113,37 евро. Сборка систем осуществляется в Китае, поставки начнутся с 28 февраля, предварительный заказ можно сделать уже сейчас.