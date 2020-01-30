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В 2019 году выручка AMD росла непрерывно

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Представители немецкого ресурса 3DCenter к изучению квартальной отчётности подошли по-своему, «отмотав» статистику на двенадцать лет назад. На одном графике оказались совмещены кривые изменения выручки (красный цвет), чистого дохода (голубой цвет) и операционного дохода (жёлтый цвет). Как известно, выручка в размере $6,73 млрд, которую AMD получила по итогам 2019 года, стала историческим рекордом. Видно, что она увеличивалась на протяжении всего 2019 года.

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Источник изображения: 3DCenter

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Другой важный момент – в прошлом году AMD удалось избавиться от убыточности. Как стало известно вчера, свои долговые обязательства за прошлый год компания сократила почти на миллиард долларов США. Попутно увеличиваются затраты на разработки и маркетинг. Словом, компания вошла в стадию устойчивого роста.

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