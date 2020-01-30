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Скачок в объёмах продаж смартфонов не позволил Apple подняться с третьего места

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Компания Apple давно не публикует данные о количестве проданных за квартал смартфонов, но специалисты Strategy Analytics по косвенным параметрам определили, что в четвёртом квартале прошлого года было продано 70,7 млн iPhone. Это на семь процентов больше, чем годом ранее, и самый заметный прирост с 2015 года. Фактически, Apple в четвёртом квартале смогла отгрузить больше смартфонов, чем ближайшие конкуренты: Samsung ограничилась 68,8 млн устройств, логотипом Huawei были наделены 56 млн отгруженных в четвёртом квартале смартфонов.

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Источник изображения: Strategy Analytics

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Итоги всего 2019 года, тем не менее, не позволяют говорить о перестановках. Samsung удерживает статус лидера с 295,1 млн смартфонов, на втором месте многострадальная Huawei с 240,5 млн смартфонов, Apple достаётся третье место с 197,4 млн изделий семейства iPhone. Корейский лидер увеличил свою долю на рынке смартфонов с 20,3% до 20,9%. Китайская компания Huawei в условиях «торговой войны» и санкций увеличила долю на глобальном рынке с 14,4% до 17%. Зато Apple скатилась с 14,4% до 14%, несмотря на заметный рост объёмов реализации в четвёртом квартале. Мировой рынок смартфонов в прошлом году сократился на 1%, но это меньше, чем наблюдалось за год до этого. Надежды на рост сегмента устройств с поддержкой сетей 5G в этом году могут разбиться об угрозы нового витка «торговых войн» и коронавируса.

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