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ASRock готовит платы на базе Intel Z490 и W480 для процессоров в исполнении LGA 1200

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Ресурс VideoCardz взялся изучать файлы, входящие в состав фирменной утилиты ASRock Polychrome Sync версии 2.0.45, и это позволило выявить упоминания о будущих моделях материнских плат данной марки. Чипсеты Intel 400-й серии в этом программном обеспечении уже фигурируют в достаточном ассортименте: H470, Z490 и W480.

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Источник изображения: VideoCardz

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Как уже отмечалось, Intel W480 станет платформой для процессоров Xeon в исполнении LGA 1200, обеспечив поддержку памяти с функцией ECC. Отдельно следует отметить, что ASRock готовит материнскую плату Z490 AQUA – судя по названию, она получит штатный моноблок, позволяющий охлаждать жидкостным способом не только центральный процессор, но и чипсет, а также силовые элементы материнской платы.

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Теги

материнские платы asrock водоблоки lga 1200 intel z490
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