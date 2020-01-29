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Темпы роста выручки Apple увеличиваются уже третий квартал подряд

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Разбирая квартальную и годовую отчётность американских компаний, нельзя забывать об Apple, чья выручка до сих пор на 61% зависит от iPhone. Компания давно скрывает количество проданных за отчётный период смартфонов, но в минувшем квартале выручка от их реализации увеличилась на 8%. Совокупная выручка Apple за четвёртый квартал достигла исторического рекорда - $91,8 млрд, увеличившись за год на 9%. За такую динамику руководство компании благодарит высокий спрос на iPhone 11-й серии, а также рекордную выручку от реализации носимых устройств и оказания услуг.

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Источник изображения: Apple

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Направление носимых устройств обеспечило Apple ростом выручки на 37% до $10 млрд, услуги принесли за квартал $12,7 млрд, увеличившись на 17% в денежном выражении. Зато выручка от реализации планшетов сократилась на 3,5% до $7,16 млрд, а компьютеры Mac принесли компании менее $6 млрд, что на 11% хуже итогов аналогичного периода 2018 года.

Уже пятый квартал подряд выручка Apple за пределами сегмента смартфонов растёт на двузначное количество процентов. За последний год парк находящихся в активном пользовании устройств Apple увеличился ещё на 100 млн экземпляров, до полутора миллиардов. Квартал компания завершила с $207 млрд наличных средств и ценных бумаг. Правда, если вычесть из этой суммы $108 млрд долговых обязательств, то останется не более $99 млрд.

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аналитика apple финансы iphone apple ipad
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