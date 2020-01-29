Темпы роста выручки Apple увеличиваются уже третий квартал подряд
Разбирая квартальную и годовую отчётность американских компаний, нельзя забывать об Apple, чья выручка до сих пор на 61% зависит от iPhone. Компания давно скрывает количество проданных за отчётный период смартфонов, но в минувшем квартале выручка от их реализации увеличилась на 8%. Совокупная выручка Apple за четвёртый квартал достигла исторического рекорда - $91,8 млрд, увеличившись за год на 9%. За такую динамику руководство компании благодарит высокий спрос на iPhone 11-й серии, а также рекордную выручку от реализации носимых устройств и оказания услуг.
реклама
рекламаНаправление носимых устройств обеспечило Apple ростом выручки на 37% до $10 млрд, услуги принесли за квартал $12,7 млрд, увеличившись на 17% в денежном выражении. Зато выручка от реализации планшетов сократилась на 3,5% до $7,16 млрд, а компьютеры Mac принесли компании менее $6 млрд, что на 11% хуже итогов аналогичного периода 2018 года.
Уже пятый квартал подряд выручка Apple за пределами сегмента смартфонов растёт на двузначное количество процентов. За последний год парк находящихся в активном пользовании устройств Apple увеличился ещё на 100 млн экземпляров, до полутора миллиардов. Квартал компания завершила с $207 млрд наличных средств и ценных бумаг. Правда, если вычесть из этой суммы $108 млрд долговых обязательств, то останется не более $99 млрд.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила