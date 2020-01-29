Очередные успехи «японских следопытов» позволяют выяснить, что в каталоге продуктов 2020 года компания DFI упоминает о материнских платах формфактора microATX, предназначенных для работы с процессорами Intel в исполнении LGA 1200. Платы основаны на наборах логики Intel W480 и Q470, соответственно.

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Источник изображения: DFI

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Изделие по имени CMS310-W480 поддерживает процессоры Intel Xeon в исполнении LGA 1200, что позволяет не сомневаться в их появлении. Память в этом случае сможет поддерживать ECC.

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Источник изображения: DFI

Изделие по имени CMS310-Q470 будет поддерживать настольные процессоры Comet Lake-S, включая и модели серии Core i9. Каких-либо откровений с точки зрения характеристик эти материнские платы не демонстрируют. Частоты и значения TDP процессоров не раскрываются. Анонс платформы Intel LGA 1200 намечен на апрель или более поздний период, в серверном сегменте такие процессоры могут появиться ещё позже.