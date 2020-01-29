Квартальный отчёт AMD показал, что по итогам 2019 года компания увеличила соотношение операционных расходов и выручки с 29% до 31%. Сократить его по итогам текущего года на три процентных пункта позволит только рост выручки на 28-30%, поскольку экономить на разработках и маркетинге компания не собирается.

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Источник изображения: AMD

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Если оценивать расходы на разработки и исследования в четвёртом квартале, то смогла увеличить их с $371 млн до $395 млн. В последовательном сравнении расходы даже сократились на $9 млн. Зато если брать весь 2019 год, то затраты на НИОКР компанией AMD были увеличены почти на 8%, до $1,55 млрд.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

Уже который квартал подряд растёт бюджет AMD на административные и маркетинговые расходы. За весь 2019 год эта статья затрат вообще выросла на треть, до $750 млн. В текущем году компания не собирается снижать маркетинговые расходы, ведь новые продукты выходят на рынок с высокой плотностью, им нужна соответствующая рекламная поддержка.