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За пределами рынка консолей рост выручки AMD составил 20%

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Благодаря квартальному отчёту AMD мы знаем, что год компания завершила с рекордной выручкой в размере $6,73 млрд. По сравнению с 2018 годом, выручка выросла всего на 4%, но сдерживающим фактором служило сокращение выручки на направлении заказных компонентов для игровых консолей. До появления на рынке процессоров Ryzen именно консоли держали AMD на плаву, но теперь они готовятся сменить поколение, и спрос на текущее закономерно снижается.

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Источник изображения: AMD

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Финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) пояснил, что около 80% роста выручки в «заказном» сегменте придётся на третий и четвёртый кварталы текущего года, а сам прирост выручки будет измеряться двузначным числом в процентах. Более подробный прогноз составить сложно, и предсказуемость ситуации улучшится на удалении от трёх до шести месяцев от начала поставок соответствующих компонентов.

Лиза Су (Lisa Su) добавила, что если исключить компоненты для консолей из факторов, влияющих на рост выручки в прошлом году, то на всех прочих направлениях она увеличилась примерно на 20%. В текущем году при таком же исключении она может вырасти более чем на 20%.

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amd аналитика финансы игровые консоли
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AlexUsman
11:49
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Сильвестр с талоном
11:49
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&lt;TopUpdate&gt;
11:49
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Kellla
11:47
ты всех пидорами называешь - у кого точка зрения отличается от твоей? если кругом одни пидоры поздравляю - ты центральный пидор
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Сильвестр с талоном
11:44
Макс, вот если АМД будет качать в 2021, так и быть, заменю 9900к на 5900х / 5950х, я серьезно!)
Выход процессоров AMD Ryzen 4000-серии может быть задержан из-за загрузки TSMC
x.7
11:43
Технически грамотные юзеры это которые тайминги из калькулятора могут перенести?) Открой тему про инженерники интел и заплачь. Рыдай как сучка)
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Сильвестр с талоном
11:41
Судя по графику, их 19,51%))) Хорошо, что судя по этому же графику, их число уменьшается с каждым разом)
Выход процессоров AMD Ryzen 4000-серии может быть задержан из-за загрузки TSMC
Сильвестр с талоном
11:40
Судя по загрузке фабрик, еще как...
Выход процессоров AMD Ryzen 4000-серии может быть задержан из-за загрузки TSMC
Ты нищий амудодятел
11:40
"У Intel на HWBot сегодня остались рекорды только среди процессоров с числом ядер 10, 18 и т.д. Догадываетесь почему?" Открываю hwbot, одни из популярных дисциплин синибинч r15/r20. 8/16 - везде инте...
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Сильвестр с талоном
11:39
Понабежали ироды)) ахах) словно тараканы, тапком хуяк по столу, они в рассыпную...
Выход процессоров AMD Ryzen 4000-серии может быть задержан из-за загрузки TSMC
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