Благодаря квартальному отчёту AMD мы знаем, что год компания завершила с рекордной выручкой в размере $6,73 млрд. По сравнению с 2018 годом, выручка выросла всего на 4%, но сдерживающим фактором служило сокращение выручки на направлении заказных компонентов для игровых консолей. До появления на рынке процессоров Ryzen именно консоли держали AMD на плаву, но теперь они готовятся сменить поколение, и спрос на текущее закономерно снижается.

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Источник изображения: AMD

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Финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) пояснил, что около 80% роста выручки в «заказном» сегменте придётся на третий и четвёртый кварталы текущего года, а сам прирост выручки будет измеряться двузначным числом в процентах. Более подробный прогноз составить сложно, и предсказуемость ситуации улучшится на удалении от трёх до шести месяцев от начала поставок соответствующих компонентов.

Лиза Су (Lisa Su) добавила, что если исключить компоненты для консолей из факторов, влияющих на рост выручки в прошлом году, то на всех прочих направлениях она увеличилась примерно на 20%. В текущем году при таком же исключении она может вырасти более чем на 20%.