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Более половины квартальной выручки AMD получила от 7-нм продукции

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Комментарии к квартальному отчёту AMD позволили понять, что в текущем году количество выпускаемых и разрабатываемых 7-нм изделий превысит двадцать наименований. До конца года компания рассчитывает полностью перевести на 7-нм технологию актуальный ассортимент мобильных процессоров. Кроме того, Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что в четвёртом квартале более половины выручки компания получала от реализации 7-нм продуктов.

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Источник изображения: AMD

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Финансовый директор Девиндер Кумар (Devinder Kumar) пояснил, что увеличение доли 7-нм продуктов положительно влияет на показатели прибыльности компании. Темпами экспансии 7-нм продуктов в прошлом году AMD очень довольна. К TSMC у руководства компании нет особых претензий. В данный момент квоты на выпуск 7-нм продукции у TSMC действительно ограничены, но AMD надеется избежать дефицита за счёт более грамотного планирования поставок и формирования заказов.

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Теги

amd литографическое производство полупроводники tsmc
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Ты нищий амудодятел
10:00
Походу знатно тебя вздрючили, раз ты и картинки наклепал.
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Вячеслав Долгополов
09:59
О, с тебя потекло, подотри быстрее))) Кстати, сходи к врачу у тебя на лице явные признаки синдрома Дауна, хотя это сразу понятно по твоему стилю общения)
Выход процессоров AMD Ryzen 4000-серии может быть задержан из-за загрузки TSMC
Сильвестр с талоном
09:59
Ну пацаны по приколу орут, просто переборщили с эмоциями))) Змей то нормальный пацан...
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Владимир
09:59
Причем тут счтают. Просто то как переделали персонажей из варкрафт доты в доту 2 это прям вау. А то что сейчас мы видим в варкрафт рефордж это пересмысление графики в более готический стиль вырвиглазн...
Состоялся релиз Warcraft III Reforged
KhabMan
09:59
Ну собсно поэтому я и написал, что в производство не инвестирует. Это было скрытое сравнение с Intel. Ну и кстати, ГлобалФаундрис они успешно "потеряли", AMD не всегда фаблессом была
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Keltis
09:59
У меня есть встройка реалтек, рассказывай где и что включать? сейчас между выбором в играх 7.1 и 2.0 разницы - 0 в наушниках. Тогда как я тестил уши (не эти именно, но принцип похожий) с софтварной те...
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Чувак
09:58
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Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
smaximaa
09:58
это местный клоун, который вздрючил сам себя, но ты лучше об этом знаешь, не так ли?)
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
ShadowTM
09:57
Да, было бы забавно, если б нагибал. Но на деле 4 ядра Intel примерно равны 3-м от AMD. И не надо ссылаться на игрушечки, Вы уже давно и сами в этот бред не верите.
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
warmuza
09:57
Американские процессоры vs Российские процессоры
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
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