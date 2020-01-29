Комментарии к квартальному отчёту AMD позволили понять, что в текущем году количество выпускаемых и разрабатываемых 7-нм изделий превысит двадцать наименований. До конца года компания рассчитывает полностью перевести на 7-нм технологию актуальный ассортимент мобильных процессоров. Кроме того, Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что в четвёртом квартале более половины выручки компания получала от реализации 7-нм продуктов.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Финансовый директор Девиндер Кумар (Devinder Kumar) пояснил, что увеличение доли 7-нм продуктов положительно влияет на показатели прибыльности компании. Темпами экспансии 7-нм продуктов в прошлом году AMD очень довольна. К TSMC у руководства компании нет особых претензий. В данный момент квоты на выпуск 7-нм продукции у TSMC действительно ограничены, но AMD надеется избежать дефицита за счёт более грамотного планирования поставок и формирования заказов.