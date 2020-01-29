Квартальный отчёт вызвал довольно интересную реакцию фондового рынка. Вся информация о рекордных показателях отчётного периода прошла мимо ушей спекулянтов, которые вцепились в единственный негативный прогноз, согласно которому выручка AMD в текущем квартале сократится на 15% относительно четвёртого квартала прошлого года. Кроме того, их не воодушевил даже прогноз по увеличению выручки в текущем году на 28-30%. Словом, курс акций AMD снизился на 4% именно из-за этих второстепенных факторов.

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Источник изображения: AMD

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Между тем, у AMD было предостаточно поводов для гордости по итогам прошлого квартала. Выручка выросла в полтора раза до $2,13 млрд, в сегменте клиентских продуктов она выросла на 69% - за счёт роста объёмов реализации процессоров Ryzen и графических решений Radeon, а также их средних цен. Фактически, в минувшем квартале AMD поставила больше центральных процессоров, чем за любой из кварталов предыдущих шести лет. Количество проданных графических процессоров тоже выросло, но точное значение прироста AMD скрывала за формулировкой, упоминающей «значительную двузначную величину в процентах».

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Источник изображения: AMD

Годовая выручка AMD выросла всего на 4%, но при этом достигла исторического максимума - $6,73 млрд. Норма прибыли подросла до 43%, а это рекордное значение с 2011 года. Кстати, квартальная норма прибыли достигла 45%, такой она не была со второго квартала 2012 года.

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Источник изображения: AMD

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Полноводные денежные потоки позволили AMD за год сократить свой долг почти на миллиард долларов США, и если тенденция сохранится, к третьему кварталу она может погасить все существующие долговые обязательства.

Источник изображения: AMD

Операционный доход в четвёртом квартале вырос в 12,5 раз, чистый доход – в 4,5 раза. Периоды затяжной убыточности остались в далёком прошлом.

Источник изображения: AMD

AMD поясняет, что будет увеличивать расходы на продвижение продукции и разработки, поскольку считает это залогом будущего успеха. Соотношение расходов и выручки будет сокращаться, поскольку выручка растёт опережающими темпами. Лиза Су отказалась давать прогноз по увеличению доли рынка AMD на этот год, но выразила уверенность, что оно произойдёт.