Завтра рано утром будет опубликован квартальный отчёт AMD, и это позволяет постоянным авторам Seeking Alpha освежить в памяти ожидания рынка. Выручка компании в четвёртом квартале, как ожидается, вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48%, на 17% по сравнению с третьим кварталом.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Силой, движущей выручку вверх, будет высокий спрос на процессоры Ryzen и EPYC, а также видеокарты и ускорители вычислений семейства Radeon. К ослабляющим факторам принято относить сезонные явления в сегменте игровых консолей, которые готовятся сменить поколение к концу текущего года. Удельный доход на одну акцию AMD может увеличиться в четыре раза до $0,31. За прошедшие два года AMD удавалось в 75% случаев выступать лучше ожиданий по удельному доходу на одну акцию, и в 63% случаев по размеру выручки.