Пятиядерный процессор Intel Lakefield оставил след в UserBenchmark
Новая запись в базе данных с результатами тестирования UserBenchmark раскрывает возможное обозначение процессора Intel Lakefield – Core i5-L16G7. Он оснащён ядрами с разной архитектурой по схеме «4 + 1». Базовая частота составляет 1.4 ГГц, в турбо-режиме она поднимается до 1.75 ГГц. Hyper-Threading не поддерживается. Встроенная графическая подсистема использует 1 Гбайт памяти.
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рекламаПримечательно, что микросхемы оперативной памяти интегрированы прямо на процессоре – восемь гигабайт LPDDR4-4267 разделены по схеме «2 х 4 Гбайт». Появление этой записи в базе данных UserBenchmark позволяет сформировать представление об уровне быстродействия 10-нм процессоров Lakefield.
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