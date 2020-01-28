Специалисты Northland Capital Markets назвали ещё одну вероятную причину снижения доходов Intel во втором полугодии – они предполагают, что Apple может перевести свои ноутбуки на использование процессоров собственной разработки. Слухи о такой миграции ходят уже не первый год, но до сих пор Apple в своих ноутбуках предпочитала использовать x86-совместимые процессоры, а планшеты оснащать процессорами с ARM-совместимой архитектурой.

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Источник изображения: Apple

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Будут ли ноутбуки Apple использовать специально разработанные для них процессоры, узнаем во втором полугодии. До 2006 года компьютеры Apple использовали процессоры PowerPC, последующий переход на продукцию Intel стал для этой компании одной из главных побед десятилетия.