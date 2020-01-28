Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Во втором полугодии Apple может перевести ноутбуки на использование собственных процессоров

+
До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Специалисты Northland Capital Markets назвали ещё одну вероятную причину снижения доходов Intel во втором полугодии – они предполагают, что Apple может перевести свои ноутбуки на использование процессоров собственной разработки. Слухи о такой миграции ходят уже не первый год, но до сих пор Apple в своих ноутбуках предпочитала использовать x86-совместимые процессоры, а планшеты оснащать процессорами с ARM-совместимой архитектурой.

реклама

Источник изображения: Apple

реклама

Будут ли ноутбуки Apple использовать специально разработанные для них процессоры, узнаем во втором полугодии. До 2006 года компьютеры Apple использовали процессоры PowerPC, последующий переход на продукцию Intel стал для этой компании одной из главных побед десятилетия.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel apple ноутбуки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Во втором полугодии Apple может перевести ноутбуки на использование собственных процессоров
+
Останусь у Гали: матрицы Altera могут переехать обратно на конвейер TSMC
2
Новое поколение Intel Optane может задержаться до следующего года
10
Чемодан без ручки: аналитики призывают Intel задуматься о будущем бизнеса по выпуску памяти
2
Лиза Су вошла в состав совета директоров Cisco
14
В рейтинге восхищаемости AMD поднялась до четвёртого места в отрасли
21

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 79
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 117
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 77

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ-5 процессоров AMD Ryzen с AliExpress стоимостью до 150 долларов
40
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
21
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
34
Обзор ноутбука ASUS X571G
8
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
17

Сейчас обсуждают

Adam Smith
14:10
про фанатиков амуды верно подмечено))))))))))
В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость, затрагивающая седьмое, восьмое, девятое и даже десятое поколение процессоров Core
Твоя мамка
14:10
Нет, я в аxye что айос14 будет поддерживаться там где был 13. Это ж не логично
iOS 14 будет поддерживаться на тех же устройствах, что и iOS 13
Vovan
14:10
Когда в ларьке под названием Epic Games Store, будет тот же уровень сервиса, что и в супермаркете под названием Steam, тогда можно будет на равных обсуждать ценообразование. А пока 12% Epic Games Stor...
Большинство разработчиков считают 30-процентный «налог» Steam неоправданно высоким
Ты нищий амудодятел
14:09
Ты нонстопом ешь г@вно от амд.
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
Твоя мамка
14:08
А для меня 1080р уже будет даунгрейд
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
Твоя мамка
14:07
Я тебя пометил коричневой меткой
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
SERG072092
14:07
Ещё кто то смотрит на этот "DxOMark"?
Xiaomi Redmi Note 8 Pro фотографирует хуже, чем Samsung Galaxy A50
Zmax
14:05
был же уже скандал с фитнес трекерами у солдатиков, когда их легко и просто вычисляли по трекерам в горячих точках. Наступаем на те же грабли?
Российская армия вооружилась спортивными браслетами
Твоя мамка
14:04
Наверно ему нравятся серые засветы вместо идеального черного
Эксперты назвали самый лучший геймерский монитор, цена на который будет постоянно увеличиваться
mo3ulla
14:04
как ты смееш сомневаться в непогрешимости цпу от амд ........ покайся грешник
В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость, затрагивающая седьмое, восьмое, девятое и даже десятое поколение процессоров Core
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем