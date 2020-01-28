Специалисты Northland Capital Markets предсказывают, что программируемые матрицы Altera вследствие оптимизации производственного плана Intel могут вернуться на конвейер TSMC. Надо сказать, что долгое время после поглощения Altera компанией Intel они там же и производились, но в последнем поколении матриц Agilex новый владелец бизнеса освоил их самостоятельное производство по 10-нм технологии.

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Источник изображения: Intel

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Более того, матрицы Agilex стали одними из немногих 10-нм продуктов, поставки которых Intel успела наладить в прошлом году. Теперь Intel заинтересована в освобождении собственных предприятий от второстепенной продукции, здесь нужно выпускать центральные процессоры и чипсеты, которых по-прежнему не хватает на всех клиентов. Кстати, эксперты ожидают, что к середине года предложение начнёт обгонять спрос, и предприятия Intel окажутся недогружены.