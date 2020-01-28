Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Останусь у Гали: матрицы Altera могут переехать обратно на конвейер TSMC

+
До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Специалисты Northland Capital Markets предсказывают, что программируемые матрицы Altera вследствие оптимизации производственного плана Intel могут вернуться на конвейер TSMC. Надо сказать, что долгое время после поглощения Altera компанией Intel они там же и производились, но в последнем поколении матриц Agilex новый владелец бизнеса освоил их самостоятельное производство по 10-нм технологии.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Более того, матрицы Agilex стали одними из немногих 10-нм продуктов, поставки которых Intel успела наладить в прошлом году. Теперь Intel заинтересована в освобождении собственных предприятий от второстепенной продукции, здесь нужно выпускать центральные процессоры и чипсеты, которых по-прежнему не хватает на всех клиентов. Кстати, эксперты ожидают, что к середине года предложение начнёт обгонять спрос, и предприятия Intel окажутся недогружены.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel tsmc altera fpga agilex
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Останусь у Гали: матрицы Altera могут переехать обратно на конвейер TSMC
+
Новое поколение Intel Optane может задержаться до следующего года
2
Чемодан без ручки: аналитики призывают Intel задуматься о будущем бизнеса по выпуску памяти
+
Лиза Су вошла в состав совета директоров Cisco
7
В рейтинге восхищаемости AMD поднялась до четвёртого места в отрасли
19
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
73

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 78
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 116
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 77

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ-5 процессоров AMD Ryzen с AliExpress стоимостью до 150 долларов
36
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
20
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
33
Обзор ноутбука ASUS X571G
8
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
+

Сейчас обсуждают

warmuza
09:59
Да вот я бы! Да вот мне бы! Да вот у меня бы!
Коронавирус не передается через посылки - Роспотребнадзор
Dzhereli
09:58
А о чем с тобой говорить если ты безмозглый дилетант с глубинки. Эпидемии нет а закрытие границ ипанет по сферам сотрудничества. Ты дома изолируйся и дыши пердежом.
Коронавирус не передается через посылки - Роспотребнадзор
hohmahohma
09:57
Может мне кто-то объяснить, в чем прикол SSD Optane 1.5Tb за почти 400 тысяч рублей? Я никак не пойму, для чего эти устройства нужны.
Новое поколение Intel Optane может задержаться до следующего года
enzolas
09:57
Ну, 10% к текущей производительности это достаточно хорошо. Вопрос везде ли будут именно 10% или в определенных задачах.
10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
DOpFzit
09:55
как раз отклонение это у нее. или вы про нормальное отклонение? что оно стало не интересное в мире. то это правда. путинский режим загнал это отклонение в не популярное. и пытаются еще про финансиров...
Лиза Су вошла в состав совета директоров Cisco
nepranov
09:54
А какую выгоду дает этот Intel Optane?
Новое поколение Intel Optane может задержаться до следующего года
Виталий Миронов
09:49
То есть что быполучить скидку от 200 до 360 баксов на Samsung note надо отдать телефон по трейд ин стоимостью 800 баксов?? Большего тупизма не видел, кого они этим собираются привлечь. Да на бу рынке ...
Samsung рекордно снизила стоимость флагманов 2019 года: скидки достигают 700 долларов
Nikolay Yeryomenko
09:45
Я бы так не был уверен - сейчас выпуск Ryzen-ов и Intel Core-ов накроется медным тазом и всего остального, а если не запретят китейцам летать в другие страны, то жди распространения вируса там тоже. П...
Коронавирус не передается через посылки - Роспотребнадзор
C0RR30N
09:44
Сначала учебник по русскому языку прочти внимательно.
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
1injener
09:42
А незакрытие границ от китайцев подаётся как правильное решение. Но, о чем мы говорим в стране с таким президентом
Коронавирус не передается через посылки - Роспотребнадзор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем