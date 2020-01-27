Опубликованная на сайте Intel форма 10-K позволяет оценить, как влияли на бизнес компании два весомых негативных фактора, наблюдавшихся в 2019 году. Во-первых, это были попытки американских властей ограничить взаимодействие подконтрольных компаний с Huawei. Во-вторых, порождённый нехваткой производственных мощностей дефицит 14-нм процессоров Intel мог сказаться на клиентах в корпоративном секторе.

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Источник изображения: Intel

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Как уже не раз отмечалось, дефицит процессоров Intel в прошлом году создал предпосылки для консолидации OEM-рынка: крупные игроки только увеличили свою долю, а мелкие производители ПК вынуждены были довольствоваться «крохами с их стола». Если в 2018 году на долю трёх крупнейших производителей ПК приходилось 39% чистой выручки Intel, то в 2019 году они эту долю увеличили до 41%. Более того, Dell оторвалась от конкурентов, увеличив свою долю с 16% до 17%. Компании Lenovo и HP Inc. обеспечивают 13% и 11% чистой выручки Intel, соответственно. Это крупнейшие клиенты Intel по закупкам процессоров, именно они страдают от дефицита – в меньшей, правда, степени по сравнению с более мелкими сборщиками.

Второй момент, раскрываемый формой 10-K, имеет отношение к бизнесу Intel на китайском направлении, включая Гонконг. Здесь чистая выручка компании за год выросла с $18,8 млрд до $20,03 млрд. Другими словами, даже в условиях санкций против КНР и Huawei компания Intel выручила в этом регионе на $1,2 млрд больше, чем годом ранее. В Китае формируется почти 28% чистой выручки Intel, поэтому регион очень важен для компании.