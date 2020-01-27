В разделе сайта Intel для инвесторов форма 10-K появилась ещё на прошлой неделе, но только сейчас традиционное для понедельника затишье позволяет нам досконально изучить содержимое этого документа. Особый интерес представляет динамика расходов Intel на маркетинг и административные нужды, поскольку данному показателю на квартальной отчётной конференции внимания не уделялось.

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Источник изображения: Intel

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За три предыдущих года абсолютная величина этих расходов сокращалась. Кроме того, уменьшалась их доля в соотношении с выручкой корпорации.

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Источник изображения: Intel

За прошлый год компании удалось сэкономить на этом направлении $600 млн, и снижение затрат на маркетинговую активность фигурирует в отчёте Intel уже второй год подряд.

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Источник изображения: Intel

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Если добавить к маркетинговым и административным расходам затраты на исследования и разработки, то соответствующая сумма составит 27,1% выручки. Ещё пять лет назад эта доля достигала 36,2%. Intel берёт на себя обязательство в течение трёх лет довести этот показатель до 25%.

Источник изображения: Intel

Что пострадает от такой экономии в первую очередь? Нельзя исключать, что реклама – по крайней мере, за прошлый год компания сократила бюджет на рекламу сразу в полтора раза. Как известно, отказаться от увеличения расходов на разработки и исследования Intel сейчас не может, поскольку её нужно не только осваивать 7-нм и 5-нм технологии, но и наращивать объёмы производства 10-нм процессоров. В этом году дебютируют девять новых 10-нм продуктов.