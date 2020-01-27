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Снижая расходы, Intel заметно экономит на рекламе

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В разделе сайта Intel для инвесторов форма 10-K появилась ещё на прошлой неделе, но только сейчас традиционное для понедельника затишье позволяет нам досконально изучить содержимое этого документа. Особый интерес представляет динамика расходов Intel на маркетинг и административные нужды, поскольку данному показателю на квартальной отчётной конференции внимания не уделялось.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

За три предыдущих года абсолютная величина этих расходов сокращалась. Кроме того, уменьшалась их доля в соотношении с выручкой корпорации.

реклама

Источник изображения: Intel

За прошлый год компании удалось сэкономить на этом направлении $600 млн, и снижение затрат на маркетинговую активность фигурирует в отчёте Intel уже второй год подряд.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама


Если добавить к маркетинговым и административным расходам затраты на исследования и разработки, то соответствующая сумма составит 27,1% выручки. Ещё пять лет назад эта доля достигала 36,2%. Intel берёт на себя обязательство в течение трёх лет довести этот показатель до 25%.

Источник изображения: Intel

Что пострадает от такой экономии в первую очередь? Нельзя исключать, что реклама – по крайней мере, за прошлый год компания сократила бюджет на рекламу сразу в полтора раза. Как известно, отказаться от увеличения расходов на разработки и исследования Intel сейчас не может, поскольку её нужно не только осваивать 7-нм и 5-нм технологии, но и наращивать объёмы производства 10-нм процессоров. В этом году дебютируют девять новых 10-нм продуктов.

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intel аналитика финансы
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Сейчас обсуждают

Незваный Гость
09:40
посоветуй что из амудэ взять чтобы как 9900к + рама 4000 было? ;-)))))
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
smaximaa
09:39
это фейл, голубец( снижая настройки до лоу, ты снижаешь нагрузку на ЦП и память Лол зы. правильно тестировать в 720р и с high пресетом
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
smaximaa
09:38
ооо голубец порвался
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
smaximaa
09:38
это в каком манямирке?
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smaximaa
09:37
ну если важен потанцевал, то однозначно 3950х
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
Незваный Гость
09:37
какая реклама? лошкам помочь, они то по 15-16к на старте брали, а тут всего 9к вот и минусят
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
NOFX
09:37
🤣
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smaximaa
09:37
что за дичь я прочитал?
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
smaximaa
09:36
кал будет 9700к за 100 баксов после выхода кометов
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
l33t_h4x00r
09:36
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Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
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