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Lenovo поясняет, почему не будет использовать Ice Lake в ноутбуках корпоративного класса

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Хитросплетение модельного ряда мобильных процессоров Intel, как принято считать, обусловлено ограничениями 10-нм техпроцесса. В частности, 10-нм процессоры Ice Lake способны предложить не более четырёх ядер, их экспансия началась с моделей, обладающих пониженным энергопотреблением. Процессоры Comet Lake способны предложить до восьми ядер, у них выше уровень производительности, но выпускаются они по 14-нм технологии. Представители Lenovo пояснили представителям сайта PC Watch Impress, какие ещё ограничения предлагают 10-нм процессоры Ice Lake.

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Источник изображения: PC Watch Impress

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Процессоры Comet Lake предлагаются в рамках платформы Intel vPro, которая предлагает администраторам корпоративных парков расширенные возможности по управлению информационной экосистемой. Соответственно, Lenovo предлагает модели ноутбуков на базе 14-нм процессоров Comet Lake. Хотя официально это не комментируется, создаётся ощущение, что процессоры Ice Lake в серии vPro не появятся. Во всяком случае, Lenovo планирует в своих ноутбуках для деловых пользователей перейти сразу с Comet Lake на Tiger Lake, минуя Ice Lake. Процессоры Tiger Lake будут выпускаться по новому поколению 10-нм технологии, они появятся во втором полугодии. В ассортименте моделей будут предусмотрены и версии с поддержкой vPro.

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ноутбуки lenovo ice lake comet lake tiger lake
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