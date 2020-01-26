Японские следопыты достаточно мотивированы для того, чтобы пройти регистрацию в разделе сайта Intel для разработчиков, где уже можно обнаружить документацию по процессорам Rocket Lake – не только мобильным, но и настольным.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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Остаётся напомнить, что процессоры Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200 будут сочетать 14-нм кристалл с восемью вычислительными ядрами с архитектурой Willow Cove и 10-нм кристалл с графикой Intel Xe (Gen 12). Они выйдут вслед за Comet Lake-S, анонс последних пока намечен на второй квартал, если верить неофициальным источникам.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

Попутно упоминается дискретная графика семейства Arctic Sound. Если учесть, что руководство Intel уже неоднократно заявляло о намерениях вывести на рынок в этом году 10-нм дискретное графическое решение, то и появление соответствующей документации для разработчиков кажется закономерным. Образцы DG1 тоже поставляются разработчикам программного обеспечения.