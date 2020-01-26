Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Документация по процессорам Rocket Lake-S уже доступна на сайте Intel

+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Японские следопыты достаточно мотивированы для того, чтобы пройти регистрацию в разделе сайта Intel для разработчиков, где уже можно обнаружить документацию по процессорам Rocket Lake – не только мобильным, но и настольным.

реклама

Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

реклама

Остаётся напомнить, что процессоры Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200 будут сочетать 14-нм кристалл с восемью вычислительными ядрами с архитектурой Willow Cove и 10-нм кристалл с графикой Intel Xe (Gen 12). Они выйдут вслед за Comet Lake-S, анонс последних пока намечен на второй квартал, если верить неофициальным источникам.

реклама

Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

Попутно упоминается дискретная графика семейства Arctic Sound. Если учесть, что руководство Intel уже неоднократно заявляло о намерениях вывести на рынок в этом году 10-нм дискретное графическое решение, то и появление соответствующей документации для разработчиков кажется закономерным. Образцы DG1 тоже поставляются разработчикам программного обеспечения.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel dg1 arctic sound rocket lake rocket lake-s
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Документация по процессорам Rocket Lake-S уже доступна на сайте Intel
+
В этом году Intel начала выпуск 10-нм продукции в Аризоне
+
Лиза Су поздравила поклонников AMD с Новым годом на китайском языке
+
Обновилось немецкое расписание премьер игровых видеокарт на текущий год
11
Сокращения в Intel затронут не более одного процента сотрудников
1
Новые упоминания о процессорах Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700
26

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 69
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 76
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 99
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 115
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
99
Из спичек и желудей: разгон и тестирование 4-ядерных процессоров на плате Socket AM2+ в современных играх
41
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
43
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
13
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
16

Сейчас обсуждают

egeo
07:08
Потоки - пережиток одно- двухядерннсти. В современных 6-8-12 ядерниках не нужны.
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
mistergrim
06:53
ГипертреЙдинг
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
Aleksandr Pavlush
06:46
Отличная новость, жаль что третий раз за неделю.
Бренд Honor представил компактные ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook Pro на платформе AMD
Андрей Андреев
06:37
Как видите запрет и другие действия " запада" за прошедшее время на установку Kaspersky, подвинули его в рейтинге(снизили). Но в этой статье не указанно об эффективности работы антивирусов в сравнении...
Самые популярные антивирусы на Windows на ноябрь 2019
x.7
06:35
Это ты устарел. Иди очередь в поликлинику занимай
Похоже, трассировка лучей в DOOM Eternal появится лишь после релиза игры
Kamas
06:24
ты статью перепутал или что?
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
KrAsh762
06:23
это не тесты, это просто картинки с циферкой. Где графики? хоть один.
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
Дмитрий Истомин
06:21
Gen 12 в тайгер лейках будет, а их до конца года можно не ждать. В 10 линейке, что у комет, что у айс лейк, графика слабее, чем AMD
Intel планирует откусить часть продаж новых процессоров AMD Ryzen 4000, выпустив в те же сроки свои 10-нм чипы
Gloomhein
06:06
То-то они так "отлично" продаются )) Видимо дебилов не так много.
Новые упоминания о процессорах Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700
Артем Гунтов
06:03
На деле ваши проценты фейк и тем более прогноз не корректен
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем