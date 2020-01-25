Тема предстоящих сокращений персонала Intel активно обсуждалась накануне квартального отчётного мероприятия, но на встрече с инвесторами никто из руководства об этом ничего не сообщил. Издание Oregon Live, которое в силу географической близости к одному из крупных предприятий Intel давно держит руку на пульсе, добилось письменных комментариев от представителей компании по этому поводу.

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Источник изображения: Oregon Live

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Американскому источнику даже пришлось вносить изменения в текст исходной новости, поскольку комментарии представителей Intel поступили после её публикации. Начать решено было с того, что сейчас численность персонала процессорного гиганта составляет около 111 тысяч человек, в минувшем квартале примерно 1100 из них уже были сокращены. Продолжающаяся реструктуризация затронет интересы примерно одного процента численности персонала Intel, компания постаралась предложить всем сокращаемым новые должности в своих структурах. Кроме того, открыты более 1300 вакансий по всему миру, поэтому новые возможности для трудоустройства тоже появляются. Какие структурные подразделения были затронуты сокращениями штата в большей степени, представители Intel не пояснили.