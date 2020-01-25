AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
Казалось бы, всё было логично – недавно обнаруженный вариант охладителя Wraith Prism с шестью тепловыми трубками вместо исходных четырёх претендовал на статус официальной ревизии оригинального изделия, которое прилагалось к старшим моделям процессоров AMD Ryzen. Это не помешало официальному представителю компании на страницах Reddit на полном серьёзе заявить, что «царь ненастоящий»!
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рекламаПо словам представителя AMD, все предлагаемые компанией штатные системы охлаждения процессоров семейства Wraith имеют не более четырёх тепловых трубок, и в планы не входит выпуск новой модификации с шестью тепловыми трубками в обозримом будущем. Изделия, которые полностью повторяют дизайн Wraith Prism, но оснащаются шестью тепловыми трубками, никакого отношения к официальной продукции AMD не имеют. Ведётся расследование по поводу источников появления подобных кулеров на рынке.
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