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AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности

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Казалось бы, всё было логично – недавно обнаруженный вариант охладителя Wraith Prism с шестью тепловыми трубками вместо исходных четырёх претендовал на статус официальной ревизии оригинального изделия, которое прилагалось к старшим моделям процессоров AMD Ryzen. Это не помешало официальному представителю компании на страницах Reddit на полном серьёзе заявить, что «царь ненастоящий»!

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Источник изображения: XFastest

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По словам представителя AMD, все предлагаемые компанией штатные системы охлаждения процессоров семейства Wraith имеют не более четырёх тепловых трубок, и в планы не входит выпуск новой модификации с шестью тепловыми трубками в обозримом будущем. Изделия, которые полностью повторяют дизайн Wraith Prism, но оснащаются шестью тепловыми трубками, никакого отношения к официальной продукции AMD не имеют. Ведётся расследование по поводу источников появления подобных кулеров на рынке.

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Теги

amd охлаждение процессора wraith prism кулеры
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