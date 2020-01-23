Выводя на рынок процессоры Ryzen, компания AMD уделила достаточно внимания их штатным охладителям. Ресурс XFastest отмечает, что модель Wraith Prism продолжает эволюционировать по пути повышения эффективности охлаждения, поскольку недавно появилась модификация радиатора с увеличенным до шести штук количеством тепловых трубок (на фото справа).

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Источник изображения: XFastest

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Исходный вариант радиатора Wraith Prism подразумевал наличие четырёх тепловых трубок. Обе версии предусматривают прямой контакт тепловых трубок в основании радиатора и крышки охлаждаемого процессора.

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Источник изображения: XFastest

Прочие параметры охладителей этой модели остались неизменными, но можно предположить, что допустимое значение TDP у варианта с шестью тепловыми трубками было увеличено. Прежний вариант с четырьмя трубками мог охлаждать процессор Ryzen 9 3900X с уровнем TDP до 105 Вт. По всей видимости, новый вариант способен справляться с охлаждением более горячих процессоров, хотя у Ryzen 9 3950X, например, значение TDP номинально тоже не превышает 105 Вт. Самое интересное, что обе версии Wraith Prism имеют одинаковую маркировку, и «заочно» угадать количество тепловых трубок при покупке нельзя.