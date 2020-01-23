Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками

2
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Выводя на рынок процессоры Ryzen, компания AMD уделила достаточно внимания их штатным охладителям. Ресурс XFastest отмечает, что модель Wraith Prism продолжает эволюционировать по пути повышения эффективности охлаждения, поскольку недавно появилась модификация радиатора с увеличенным до шести штук количеством тепловых трубок (на фото справа).

реклама

Источник изображения: XFastest

реклама

Исходный вариант радиатора Wraith Prism подразумевал наличие четырёх тепловых трубок. Обе версии предусматривают прямой контакт тепловых трубок в основании радиатора и крышки охлаждаемого процессора.

реклама

Источник изображения: XFastest

Прочие параметры охладителей этой модели остались неизменными, но можно предположить, что допустимое значение TDP у варианта с шестью тепловыми трубками было увеличено. Прежний вариант с четырьмя трубками мог охлаждать процессор Ryzen 9 3900X с уровнем TDP до 105 Вт. По всей видимости, новый вариант способен справляться с охлаждением более горячих процессоров, хотя у Ryzen 9 3950X, например, значение TDP номинально тоже не превышает 105 Вт. Самое интересное, что обе версии Wraith Prism имеют одинаковую маркировку, и «заочно» угадать количество тепловых трубок при покупке нельзя.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd охлаждение процессора wraith prism кулеры
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дискретная графика Intel DG1 сверкнула характеристиками в Geekbench
1
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
2
В России анонсированы кулеры AeroCool Duo 12, AeroCool Duo 14 и AeroCool Duo 20
15
Кадровый голод на серверном направлении AMD утоляет выходцами из IBM
7
В новой эпохе Intel может обойтись без собственного производства
16
Intel выбирает нового председателя совета директоров
10
У магазина MindFactory гордо реют знамёна AMD
24

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 74
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 499
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 51
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 105
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB
103
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
51
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
105
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Топ-5 смартфонов декабря 2019 года
7
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
14
Скидки недели на AliExpress: наушники Xiaomi, смартфон Huawei и другие гаджеты до 200 евро
+
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
5
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
+

Сейчас обсуждают

Solbon Tsydypov
07:29
И то потому, что эти два чипа распаивались на плате по отдельности, имели отдельную шину и использовали выделенные для каждого из них отдельные банки памяти, если мне память не изменяет.) Сужу по свое...
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
Beta Version
07:26
5700 быстрее и там уже рипуется 2060S, который стоит как 5700XT.
Назначена рублёвая цена Radeon RX 5600 XT
Beta Version
07:26
5600XT хорошо гонится, что доказали 3дньюс. Как и 5700.
Назначена рублёвая цена Radeon RX 5600 XT
eds
07:18
Кто вообще эти кулеры покупает? У них цена(2500руб) сопоставима с приличными полноценными башнями, которые ЗНАЧИТЕЛЬНО эффективнее.
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
eds
07:13
Все больше похоже, что по факту это просто вынутое видеоядро HD Graphics из проца и распаянное на отдельной плате. Ну наверное сгодится как затычка под процы с приставкой F.
Дискретная графика Intel DG1 сверкнула характеристиками в Geekbench
wwr222
07:11
Карта ведь так себе.СО слабое.Ей 300вт,как спидометр с300км/ч на Жигулях.
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
wwr222
07:09
В бублике Паскали(может и другие) начинают скидывать частоту еще до достижения предела по лимиту.Моя 1070 имеет лимит 226вт,но без сглаживания скидывала уже при примерно 224вт.Хотя,у карты свой "взгля...
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
wwr222
07:05
С таким процессором только отбитый фанат их будет использовать
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
Эдуард Кузнецов
07:04
В процах уже норма и в видюхах привыкните, за чиплетами будущее. И, блять, если выйдут двухчипы то будет не кросс, а инфинити фабрик. Игрульками будет восприниматься как один чип. Откуда вы все время...
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
wwr222
07:03
У меня в школе все называют системный блок процессором.Хоть тресни,переучить невозможно
В России анонсированы кулеры AeroCool Duo 12, AeroCool Duo 14 и AeroCool Duo 20
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем