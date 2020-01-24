Квартальный отчёт AMD будет опубликован только на следующей неделе, поэтому повестку этой пятницы продолжает определять аналогичный документ Intel. В качестве лёгкого идеологического «противоядия» можем предложить фотографию спортивной обуви с символикой Radeon, которую Лизе Су (Lisa Su) подарили маркетологи компании. Дела идут в гору, AMD может себе позволить и новую корпоративную обувь.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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Возвращаясь к противостоянию Intel и AMD на процессорном рынке, стоит добавить, что финансовый директор первой из компаний, Джордж Дэвис (George Davis), на отчётном мероприятии выразил робкую надежду на способность Intel отвоевать часть утраченных позиций после победы над дефицитом. Как уже отмечалось, подобный реванш не будет возможен ранее второй половины текущего года.

Генеральный директор Роберт Суон (Robert Swan) добавил, что прогноз по снижению средней цены реализации продуктов Intel на этот год обусловлен двумя факторами. Во-первых, во втором полугодии компания будет поставлять больше недорогих процессоров, поскольку для их выпуска появится достаточное количество производственных мощностей. Во-вторых, как размыто сообщил глава Intel, конкурентная обстановка в этом году будет достаточно сложной, чтобы рассчитывать на поддержание или снижение средних цен. Вообще, это можно расценивать как скрытое признание Intel в возможности снижения цен, о котором недавно говорили неофициальные источники.

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Здесь компания должна будет соблюсти баланс интересов, поскольку в течение года будет ударными темпами увеличивать объёмы производства процессоров, но при этом осознавать, что сам по себе рынок ПК по итогам года сожмётся. Складские запасы увеличатся, объёмы реализации упадут, и рассчитывать на рост средней цены при этом точно не приходится.