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Клиенты Intel уже располагают образцами 10-нм серверных процессоров Ice Lake

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Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) на квартальной отчётной конференции вынужден был пояснить, насколько далеко компания продвинулась в подготовке к анонсу 10-нм процессоров Xeon семейства Ice Lake-SP. Аудиторию смущала слишком размытая формулировка в отношении сроков их анонса, поскольку под соответствующий период глава Intel щедро выделил всю вторую половину года.

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Источник изображения: BrainBox.co.kr

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Словно бы защищая репутацию компании, Роберт Суон заявил, что в действительности клиенты Intel уже располагают образцами серверов на базе 10-нм процессоров Ice Lake-SP. Это первый шаг на пути к подготовке их анонса во втором полугодии. Серийное производство данных процессоров тоже начнётся в первой половине года, но только во втором полугодии можно будет говорить о поставках Ice Lake-SP в массовых количествах. Напомним, что AMD в третьем квартале может представить серверные процессоры EPYC с архитектурой Zen 3 семейства Milan, которые будут выпускаться по 7-нм технологии TSMC с применением EUV-литографии.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники xeon ice lake
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