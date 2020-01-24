Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) на квартальной отчётной конференции заявил, что мероприятия по снижению затрат компании приходится совмещать с увеличением расходов на освоение передовых технологий и расширение производственных мощностей.

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Источник изображения: Intel

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Норма прибыли в 2020 году должна будет снизиться с 60% до 59%, частично в этом будет виноват переход на 10-нм техпроцесс, который в текущей фазе жизненного цикла влечёт дополнительные расходы. Величина капитальных затрат в этом году достигнет $17 млрд, более половины этой суммы будет направлено как на расширение производственных мощностей, так и на освоение 7-нм и 5-нм технологий. Общая величина затрат составит не более 26% от совокупной выручки Intel.

Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) добавил, что некоторая часть производственного оборудования может быть использована повторно при переходе с 10-нм на 7-нм техпроцесс. Стоит напомнить, что в рамках 7-нм технологии Intel рассчитывает внедрить литографию со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), а после этого рубежа процент повторно используемого оборудования будет ещё выше. Джордж Дэвис при этом добавил, что необходимость параллельно осваивать передовые техпроцессы и увеличивать объёмы выпуска продукции по 14-нм технологии снижает эффективность использования капитала Intel, но с этим компания вынуждена мириться.