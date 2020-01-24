Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Более половины капитальных затрат Intel в этом году придётся на освоение передовых технологий

1
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) на квартальной отчётной конференции заявил, что мероприятия по снижению затрат компании приходится совмещать с увеличением расходов на освоение передовых технологий и расширение производственных мощностей.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Норма прибыли в 2020 году должна будет снизиться с 60% до 59%, частично в этом будет виноват переход на 10-нм техпроцесс, который в текущей фазе жизненного цикла влечёт дополнительные расходы. Величина капитальных затрат в этом году достигнет $17 млрд, более половины этой суммы будет направлено как на расширение производственных мощностей, так и на освоение 7-нм и 5-нм технологий. Общая величина затрат составит не более 26% от совокупной выручки Intel.

Генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) добавил, что некоторая часть производственного оборудования может быть использована повторно при переходе с 10-нм на 7-нм техпроцесс. Стоит напомнить, что в рамках 7-нм технологии Intel рассчитывает внедрить литографию со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), а после этого рубежа процент повторно используемого оборудования будет ещё выше. Джордж Дэвис при этом добавил, что необходимость параллельно осваивать передовые техпроцессы и увеличивать объёмы выпуска продукции по 14-нм технологии снижает эффективность использования капитала Intel, но с этим компания вынуждена мириться.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel аналитика финансы литографическое производство
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Клиенты Intel уже располагают образцами 10-нм серверных процессоров Ice Lake
+
Более половины капитальных затрат Intel в этом году придётся на освоение передовых технологий
1
Intel рассказала, как ей живётся в эпоху дефицита собственных процессоров
2
Процессоры Intel Cooper Lake выйдут в этом полугодии
1
Intel обещает выпустить 7-нм центральные процессоры в 2022 году
20
В этом году Intel представит девять 10-нм продуктов
10
Серверное подразделение Intel увеличило выручку на 19%, акции подскочили на 7%
12

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 78
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 500
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 72
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 114
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 68

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
68
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
120
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
85
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
43
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
17
Как правильно настроить бэкап и сохранить ваши важные данные
11
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
23

Сейчас обсуждают

IronSerg
14:09
Масенькая поправочка. Последняя версия "марка" это 7.0.0g, но циферки все равно впечатляют, особливо те что ниже. https://crystalmark.info/en/download/
Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB
chufeg
14:08
В мобильный процессор так то) Ибо дэсктопные Gшки побыстрее должны быть
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
KAA
14:08
Какой контроллер вы используете? Про H370 не интересовался, но на B450 (в отличии от того же X470) первый M.2 диск делит процессорные линии с двумя sata. На разных материнках чипсетные линии поделены...
Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB
Алексей Полянский
14:06
Помню презентацию хасвелла в 13 году с лозунгом we are not stopping here, где обещали skylake 7 нм. Именно тот слайд найти не могу, может кто видел, но есть и другие) Именно за тот пи3деж недолюбливаю...
Intel обещает выпустить 7-нм центральные процессоры в 2022 году
regme
14:06
Это ты зря. Иногда - весьма редко, правда - в блогах проскакивает очень годный материал.
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
x.7
14:05
А еще там есть экспертвижн. То есть по твоей логике он автоматом становятся в один ряд с ХОФом? А реэлми тогда ровня ванпласу? ХОФ кстати тоже прогарает хорошо так, аж до дыр) Но у теоретика типа тебя...
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Владимир Веретильный
14:04
Смешно..
Microsoft обещает существенно ускорить Windows 10 в ближайшие несколько недель
Mike3000
14:02
скрин скорее всего с вм сделан
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
whitespirit
14:02
А как так то, это ж зашквар.
Как правильно настроить бэкап и сохранить ваши важные данные
KAA
14:02
При этом нужен БП способный работать в пассивном режиме и не свистеть дросселями. Корпус, в котором это не перегреется и будет обдув жестких дисков. Чисто ради дисков, все-равно недешево получается. К...
Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем