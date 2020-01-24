Пояснения по поводу дефицита процессоров Intel на квартальной отчётной конференции были явно рассчитаны на сообщество профессиональных инвесторов, а не поражённое когнитивным диссонансом сообщество рядовых покупателей. Последние, по их собственным словам, никакого дефицита не чувствуют, и уже начинают опасаться, что любые свои ошибки в управлении компанией руководство Intel готовится списать на пресловутый дефицит.

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Источник изображения: Intel

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Надо сказать, что и присутствовавшие на квартальном отчётном мероприятии аналитики представителей Intel на тему дефицита допрашивали с пристрастием, поэтому обсуждению данного вопроса во всех применимых контекстах было уделено очень много времени. Глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) счёл нужным напомнить, что объёмы поставок процессоров во второй половине 2019 года увеличились на двузначное количество процентов по сравнению с первой половиной того же года. Этого не хватило для удовлетворения спроса, и в ноябре Intel нашла в себе мужество заявить об этом открыто. В конце осени вырос спрос на серверные процессоры, и производственные квоты были перераспределены в их пользу. По сути, это усугубило дефицит процессоров для ПК, особенно в бюджетном сегменте и среди моделей с небольшим количеством ядер.

Как можно заметить, в настольном сегменте Intel за четвёртый квартал увеличила количество отгружаемых процессоров на 11% в последовательном сравнении и на 7% в годовом. Она бы продала и больше, но производственные возможности были ограничены. Часть спроса она надеется покрыть к концу текущего квартала, в результате чего выручка в сегменте ПК по итогам периода вырастет более чем на 10% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

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Вообще, обещанное на текущий год 25-процентное увеличение объёмов выпуска кремниевых пластин позволит увеличить объёмы поставок именно 14-нм и 10-нм процессоров. В сегменте ПК объёмы поставок вырастут на 8-9%, но сам рыночный спрос по итогам года может упасть на несколько процентов. Таким образом, во втором полугодии Intel рассчитывает сформировать некоторый запас готовой продукции на собственных складах. Риски затоваривания она берёт преимущественно на себя, поскольку проталкивать возросшие объёмы в канал поставок и продаж она активно не планирует. Разве если только клиенты сами её об этом попросят.

Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) добавил, что снять дефицит процессоров с небольшим количеством ядер удастся лишь во втором полугодии. Вообще, соответствующий период на рынке ПК будет отличаться более вялой динамикой, поскольку цикл перехода на Windows 10 к тому моменту уже сбавит обороты. Соответственно, только во втором полугодии раскочегарившая свои предприятия по выпуску процессоров Intel сможет, наконец-то, предлагать рынку свои процессоры в достаточных количествах.

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Роберт Суон сообщил, что в серверном сегменте с доступностью процессоров всё более или менее благополучно уже сейчас. Даже увеличение выручки на 19% в прошлом квартале не смогло обезоружить Intel. Во-первых, она смогла на фоне такого роста спроса реализовать залежавшиеся процессоры. Во-вторых, при выполнении производственных заказов она отдавала приоритет именно нуждам серверного сегмента.