С появлением стенограммы квартального мероприятия Intel тема планов компании получила второе дыхание. Стало понятно, о каких девяти новых 10-нм продуктах глава Intel говорил на отчётной конференции. Напомним, именно таким числом измеряется количество новинок текущего года, использующих 10-нм техпроцесс.

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Источник изображения: Intel

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Во-первых, Роберт Суон (Robert Swan) заострил внимание на переходе 10-нм технологии на очередную ступень эволюции. Правда, будущей версии 10-нм техпроцесса, по которой будут выпускаться мобильные процессоры Tiger Lake, он присвоил всего один «+», традиционно для новейшей идеологии Intel отождествляя процессоры Ice Lake с первым поколением 10-нм технологии. Процессоры Tiger Lake начнут поступать на рынок во втором полугодии. Компанию им составят и серверные Ice Lake-SP, более конкретно указывать срок анонса глава Intel отказался.

Вообще, Суон не без удовольствия отметил, что уровень выхода годных 10-нм процессоров улучшается на протяжении последних полутора лет, и о былых проблемах в этой сфере компания уже старается не вспоминать. В прошлом году компания представила мобильные процессоры Ice Lake и программируемые матрицы Agilex, которые тоже выпускаются по 10-нм технологии. В текущем году ассортимент 10-нм матриц расширится, компанию им составят 10-нм ускорители систем искусственного интеллекта (Nervana или им подобные).

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По-видимому, в этом году выйдут и компоненты Snow Ridge для базовых станций сетей 5G, которые тоже будут выпускаться по 10-нм технологии. Графические процессоры тоже фигурируют в списке 10-нм новинок Intel первого года. Замыкать его, в хронологической последовательности, должны серверные Ice Lake-SP, как уже сообщалось. Кстати, в презентации Intel открыто указано, что расходы компании на освоение 10-нм технологии в серверном сегменте в четвёртом квартале выросли.

Суон признаёт, что в 2020 году 10-нм продукты не будут занимать большой доли в производственной программе Intel. Она достигнет существенной величины лишь в 2021 году. К концу следующего года Intel представит свой первый 7-нм графический процессор для ускорителей вычислений Ponte Vecchio, а первые центральные 7-нм процессоры появятся уже в 2022 году. Из ранних комментариев представителей Intel известно, что это будут процессоры серверного назначения.