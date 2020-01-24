Подводя итоги 2019 года, компания Intel отметила планы по увеличению объёмов выпуска кремниевых пластин на 25% в 2020 году при повышении объёмов выпуска компонентов для ПК на 8-9% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Как известно, все предпринятые в 2019 году меры не позволили Intel победить дефицит, ведь спрос в серверном сегменте, например, рос гораздо быстрее. На квартальной отчётной конференции представители Intel заявили, что говорить о формировании запасов готовой продукции можно будет только к концу этого года. Пока приходится, в буквальном смысле, «торговать с колёс».

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Источник изображения: Intel

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Уровень выхода годной 10-нм продукции превышает ожидания Intel, на текущий год запланирован вывод на рынок девяти новых 10-нм продуктов. Как и обещалось ранее, первый 7-нм продукт в лице ускорителя вычислений для Ponte Vecchio будет представлен в четвёртом квартале 2021 года, но говорить об экспансии 7-нм продуктов Intel можно будет только в 2022 году.

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Источник изображения: Intel

Примечательно, что несмотря на положительную динамику объёмов поставок настольных процессоров в четвёртом квартале этого года, в целом за 2019 год Intel сократила объёмы поставок настольных компонентов на 6%. В мобильном сегменте снижение объёмов составило 5%. Кстати, это не помешало средним ценам вырасти на 5% в мобильном сегменте, и на 3% в настольном.