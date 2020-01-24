Следует признать, что корпорация Intel в четвёртом квартале выступила лучше ожиданий рынка по одним направлениям, и хуже по другим, но сообщество инвесторов обратило внимание лишь на оптимистичные сигналы, а курс акций процессорного гиганта подскочил на 7%. Полученная по итогам четвёртого квартала выручка в размере $20,2 млрд оказалась рекордной для компании, она была на 8% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего за 2019 год Intel выручила $72 млрд, это тоже рекордное значение, которое на 2% превосходит результат 2018 года.

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Источник изображения: Intel

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Сомневаться в восстановлении спроса на серверные компоненты уже не приходится. Выручка Intel на этом направлении в четвёртом квартале выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если брать сегмент «облачных» систем в отдельности, то выручка выросла на 48%, хотя закупки со стороны правительственных структур и корпораций сократились на 7%. Телекоммуникационный сектор порадовал ростом выручки на 14%. В количественном выражении поставки серверных процессоров увеличились на 12%, средняя цена реализации подросла на 5%.

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Источник изображения: Intel

Выручка Intel на направлении клиентских продуктов выросла на 2%, причём реализация модемов и прочей второстепенной продукции принесла на 13% больше, чем годом ранее. Компания утверждает, что объёмы реализации настольных процессоров увеличились, а их средняя цена снизилась на 4%. По всей видимости, спрос на готовые ПК на фоне завершения жизненного цикла Windows 7 позволял Intel продавать больше настольных процессоров, а снижение средней цены реализации обусловлено как конкурентным давлением, так и спецификой OEM-сегмента – производительные процессоры востребованы лишь ограниченным количеством клиентов.

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Интересно, что о влиянии дефицита процессоров глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) говорил в положительном контексте. Неспособность Intel удовлетворить весь спрос в минувшем квартале сместила часть поставок на текущий квартал, поэтому в сегменте ПК выручка компании должна увеличиться на 10%, хотя для этого времени года это и нехарактерно. Прочие направления бизнеса должны принести Intel в первом квартале на 25% больше, чем годом ранее. По итогам года, впрочем, Intel ожидает снижения связанной с ПК выручки на несколько процентов. Это вполне увязывается с прогнозами независимых аналитиков по динамике рынка ПК на 2020 год.