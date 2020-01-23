Слухи о предстоящем сокращении штата Intel начинают беспокоить сотрудников компании, как отмечает издание Oregon Live. По некоторым данным, грядущее сокращение станет крупнейшим с 2016 года, счёт уволенным пойдёт на сотни человек, если не тысячи. В 2016 году Intel пришлось проститься с пятнадцатью тысячами сотрудников, и свидетели тех событий утверждают, что тогдашнее руководство корпорации не особо заботилось о плавности всего процесса. Американские власти даже начали расследование против Intel по поводу дискриминации сотрудников по возрастному признаку.

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Источник изображения: Intel

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Принято считать, что сокращения коснутся серверного и программного направлений бизнеса Intel. Компания готова сосредоточить больше людских ресурсов на разработке аппаратных решений, а программными продуктами она интересуется в меньшей степени.