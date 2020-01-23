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EUV-жизнь налаживается: ASML стабильно увеличивает поставки литографических сканеров

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Завтра будет опубликован квартальный отчёт Intel, а потому для аналогичного события из жизни ASML сегодня находится место лишь в виде маленькой заметки на страницах сайта TechPowerUp. Представители этого нидерландского холдинга заявили, что в 2019 году поставили клиентам 26 сканеров для работы с EUV-литографией. Объём заказов на 2020 год тоже определён – будет поставлено 35 систем данного класса. Наконец, в планах ASML на 2021 год значится поставка 45-50 сканеров для работы с EUV-литографией.

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Источник изображения: ASML

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Действительно, освоение EUV-литографии идёт полным ходом. Её уже использует Samsung, компания TSMC готовится начать поставки 7-нм продуктов с использованием EUV в ближайшие месяцы. Пострадавшей в этой ситуации можно считать компанию Intel, поскольку она не только внедрит EUV лишь в конце 2021 года в рамках освоения 7-нм техпроцесса, но и больше всего потратила денег на адресную помощь ASML в 2012 году. Напомним, что тогда Samsung, TSMC и Intel выкупили более 20% акций ASML, чтобы та смогла направить вырученные деньги на разработку оборудования для литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением. На долю Intel выпали 15% акций ASML, и избавлялась она от них гораздо дольше партнёров по альянсу. Зато теперь вкладом Intel в развитие EUV-литографии могут пользоваться все прочие клиенты ASML, поскольку объёмы поставок профильного оборудования только увеличиваются.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники asml экстремальная ультрафиолетовая литография euv
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