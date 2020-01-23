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AMD расширяет штат маркетологов, открыты вакансии на направлении Ryzen

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К теме возможных сокращений штата Intel мы наверняка не раз вернёмся в ближайшие дни, но пока уместно рассмотреть противоположную тенденцию в стане конкурента. На страницах одной профильной социальной сети появилось объявление о вакансии в представительстве AMD в Техасе, связанной с продвижением продукции марки в розничном канале.

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Источник изображения: LinkedIn

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Квартальные отчёты AMD последних лет уже демонстрировали увеличение расходов на рекламу и маркетинг, да и обывателю эта тенденция заметна. Конкретная позиция, фигурирующая в объявлении, требует от кандидатов готовность переехать в Остин, штат Техас, наличие высшего образования в сфере, близкой к маркетингу, а также свободное владение английским языком. До тридцати процентов времени будут занимать международные командировки, как предупреждает работодатель. Важен и опыт работы на схожих должностях – не менее шести лет. Внимание на эту вакансию советовал своим подписчикам обратить сам Роберт Хэллок (Robert Hallock), отвечающий в AMD за продвижение клиентских продуктов семейства Ryzen. Стало быть, AMD возлагает на соискателей большие надежды.

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