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В новой эпохе Intel может обойтись без собственного производства

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Скоро Intel опубликует отчётность за четвёртый квартал, но многие аналитики пока не могут решить, как подъём спроса на потребительские ПК, спровоцированный завершением жизненного цикла Windows 7, смог повлиять на финансовые показатели деятельности компании. Понятное дело, что в обычных условиях рост спроса на ПК должен был сопровождаться увеличением выручки, но неделя не проходит без упоминания о дефиците производственных мощностей Intel, и данный фактор эксперты не могут однозначно увязать с тенденциями на мировом рынке ПК.

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На страницах ресурса MarketWatch собраны комментарии многих отраслевых аналитиков по поводу будущего корпорации Intel, и больше всего отличились представители Jefferies, которые напророчили процессорному гиганту неизбежный отказ от содержания собственных производственных мощностей. В конце концов, AMD уже прошла этот путь, и прекрасно себя чувствует, хотя более двадцати лет назад основатель компании Джерри Сандерс (Jerry Sanders) считал уместным отмечать, что «у настоящих мужчин есть фабрики».

Джерри Сандерс третий, основатель AMD

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Источник изображения: SemiWiki

В ближайшие годы, конечно, Intel от своих фабрик не откажется. И всё же, эксперты Jefferies считают, что какие-то направления бизнеса придётся признать бесперспективными. Не очень идут дела в сегменте памяти, и «развод» с Micron может быть началом более длительного кризиса. В целом, как отмечают авторы аналитической записки, архитектура x86, на которую всегда делала ставку корпорация Intel, в современном мире начинает утрачивать былую значимость. В новых условиях компании предстоит пройти серьёзную трансформацию, чтобы остаться на плаву. Процесс этот будет болезненным и долгим, но многое будет зависеть от воли руководства.

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Теги

amd intel аналитика финансы литографическое производство полупроводники
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