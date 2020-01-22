Пока одни источники обсуждают масштаб возможных сокращений штата Intel, официальный сайт компании за пару дней до публикации квартального отчёта сообщает о перестановках в совете директоров. Сразу отметим, что изменения носят технический характер, и о кардинальной реструктуризации говорить не позволяют.

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Источник изображения: Intel

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Энди Брайант (Andy Bryant) семь лет возглавлял совет директоров Intel. Глава компании Роберт Суон (Robert Swan) даже назвал его «рулевым, который направлял Intel в период перемен и трансформации». Ещё в прошлом году Брайант выразил своё желание не переизбираться на новый срок, и совет директоров поддержал его решение. С поста председателя совета директоров Брайант уходит в этом месяце, а в составе этого органа правления он останется до мая, когда пройдёт очередное собрание акционеров.

Новым председателем совета директоров становится Омар Ишрак (Omar Ishrak, на фото в центре) – 64-летний уроженец Бангладеш, который получил образование в сфере микроэлектроники и научную степень в Лондоне, а с 2011 года работает генеральным директором Medtronic – компании, занимающейся медицинскими технологиями. Впрочем, с этого поста он уйдёт весной текущего года – по всей видимости, чтобы сосредоточиться на председательстве в совете директоров Intel.

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Одновременно сообщается, что состав совета директоров пополнился седьмым независимым директором с начала 2016 года. Им стала Алисса Генри (Alyssa Henry), которая до этого руководила продажами в Square Inc. и занимала различные должности в Amazon и Microsoft. Свою карьеру она начинала в статусе разработчика ПО для сферы финансовых услуг.