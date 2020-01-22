На CES 2020 компания AMD показывала образец 64-ядерного процессора Ryzen Threadripper 3990X с характерными девятью кристаллами на одной подложке, но участник обсуждения на страницах Reddit решил продемонстрировать процессор с аналогичной внешностью, хотя и использовал для этого инженерный образец серверного EPYC 7702.

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Источник изображения: Reddit, FIFARenderZ

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По фотографии заметно, что кристалл с логикой ввода-вывода в центре имеет небольшой скол в левом верхнем углу, но на работоспособность процессора это повреждение всё равно никак повлиять не могло – образец не функционировал ещё до снятия крышки. Как раз тот случай, когда можно быть уверенным, что «пациент умер не от вскрытия».