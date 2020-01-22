В ближайшие два года AMD сильно продвинется на рынке мобильных процессоров
Некоторые «горячие» головы из числа тайваньских производителей ноутбуков высказали предположение, что по итогам первого квартала текущего года AMD займёт не менее 20% рынка мобильных процессоров. Аналитики Cowen со страниц Seeking Alpha заявляют, что 2020 и 2021 годы могут стать для компании периодом активного укрепления позиций в сегменте процессоров для ноутбуков. По крайней мере, выручка от их реализации в следующем году вырастет в полтора раза по сравнению с прошлым годом, до $2,15 млрд.
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рекламаТаким образом, экспансия продуктов AMD будет продолжаться не только в серверном и настольном сегментах, но и в мобильном. Эксперты больше не сомневаются в неизменности этого вектора, но теперь задумываются о сроках выхода новых продуктов, а также о темпах увеличения доли рынка. Прогноз по курсу акций этой компании Cowen повышает с $47 до $60. Кстати, на текущий момент акции AMD торгуются на отметке $51 за штуку, поэтому до обозначенного уровня они вырастут достаточно быстро.
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