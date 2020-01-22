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В ближайшие два года AMD сильно продвинется на рынке мобильных процессоров

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Некоторые «горячие» головы из числа тайваньских производителей ноутбуков высказали предположение, что по итогам первого квартала текущего года AMD займёт не менее 20% рынка мобильных процессоров. Аналитики Cowen со страниц Seeking Alpha заявляют, что 2020 и 2021 годы могут стать для компании периодом активного укрепления позиций в сегменте процессоров для ноутбуков. По крайней мере, выручка от их реализации в следующем году вырастет в полтора раза по сравнению с прошлым годом, до $2,15 млрд.

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Источник изображения: AMD

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Таким образом, экспансия продуктов AMD будет продолжаться не только в серверном и настольном сегментах, но и в мобильном. Эксперты больше не сомневаются в неизменности этого вектора, но теперь задумываются о сроках выхода новых продуктов, а также о темпах увеличения доли рынка. Прогноз по курсу акций этой компании Cowen повышает с $47 до $60. Кстати, на текущий момент акции AMD торгуются на отметке $51 за штуку, поэтому до обозначенного уровня они вырастут достаточно быстро.

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