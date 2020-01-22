По всей видимости, процессор Intel Core i9-10900 предназначен для OEM-сегмента, поскольку он чаще других начал встречаться в различных открытых базах данных с результатами тестирования производительности. Недавно он был замечен в базе данных 3DMark, а теперь следы присутствия данной модели упоминаются в базе данных SiSoftware Sandra.

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Источник изображения: SiSoftware Sandra

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Фирменный синтетический бенчмарк даёт не так много информации о быстродействии процессора, зато мы можем в очередной раз уточнить его характеристики. Десять ядер поддерживают Hyper-Threading, на каждое приходится по 256 Кбайт кеша второго уровня, а объём кеша третьего уровня достигает 20 Мбайт. Базовая частота процессора – всего 2.8 ГГц, но динамически она должна повышаться до 4.9 ГГц. Одновременно упоминается система марки Medion, в составе которой процессор проходил тестирование – скорее всего, материнская плата основана на чипсете Intel B460.