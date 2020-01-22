Intel Comet Lake и поддержка PCI Express 4.0: и да, и нет одновременно
На CES 2020 в начале января пассажиры с набитыми деньгами чемоданами напрасно ждали прибытия рейса по имени Intel Comet Lake – табло с расписанием премьер этого отраслевого мероприятия дало понять, что «рейс задерживается». Сотрудникам сайта Tom’s Hardware Guide удалось выяснить, почему выхода процессоров Comet Lake в исполнении LGA 1200 и сопутствующих материнских плат на базе чипсетов Intel серии 400 придётся ждать до середины апреля.
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рекламаКонечно, никто не отметает «немецкую версию», которая была озвучена ранее. Принято считать, что десятиядерная модель Comet Lake-S получилась слишком горячей для немедленного анонса. Тем не менее, попутно образовалась следующая проблема – чипсеты серии Intel 400 не смогла реализовать поддержку PCI Express 4.0, которая была запланирована для платформы LGA 1200 изначально. Первоисточник общался с производителями материнских плат, и те заявили, что некоторые модели их продукции номинально готовы к работе с PCI Express 4.0, но проблема в самом чипсете. Кстати, со стороны процессоров Comet Lake таких проблем не наблюдается, но Intel просто не готова пойти на «полумеры», декларируя вместо полной поддержки PCI Express 4.0 какие-то сложносочинённые оговорки.
Заметим, что производители плат в отдельных случаях готовы заявить о поддержке PCI Express 4.0 по собственной инициативе, поскольку рассчитывают на «зелёный свет» после выхода совместимых с LGA 1200 процессоров Rocket Lake-S в январе будущего года. Тем не менее, статус поддержки этих процессоров выпускаемыми в текущем году материнскими платами до сих пор не ясен. Нельзя исключать, что Intel придумает новый повод заставить пользователей заменить материнские платы после выхода процессоров Rocket Lake-S.
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