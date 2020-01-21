Анонс видеокарт AMD семейства Radeon RX 5600 позволил убедиться в справедливости некоторых ожиданий. По крайней мере, можно не сомневаться, что обе новинки основаны на графическом процессоре Navi 10, поскольку на сайте AMD им приписывается наличие 10,3 млрд транзисторов, как и в случае с серией Radeon RX 5700.

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Источник изображения: AMD

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Вообще, Radeon RX 5600 XT уступает Radeon RX 5700 не только в тактовых частотах, объёме памяти и разрядности шины, но и в уровне энергопотребления – 150 Вт против 180 Вт. Блок питания мощностью 550 Вт вполне справится с электроснабжением Radeon RX 5600 XT, тогда как для Radeon RX 5700 требуется блок на 600 Вт. К слову, Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5600 тоже используют PCI Express 4.0.