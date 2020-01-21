Intel начала этот год с умеренных откровений в отношении своей дискретной графики, но мы хотя бы можем быть уверены, что разработчики начинают получать от корпорации образцы дискретных решений серии DG1. Теперь ресурс Phoronix сообщает, что в коде драйверов Vulkan для Linux появились упоминания о намерениях Intel внедрить поддержку многопроцессорных графических конфигураций.

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Источник изображения: Freedesktop

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Автор обновления резонно отмечает, что сейчас графическое решение Intel может присутствовать в каждой системе только в одном экземпляре, но скоро всё изменится, и к тому моменту нужно подготовить программную экосистему. По крайней мере, встроенная графика Intel сможет соседствовать с дискретной. Кроме того, ускоритель вычислений Ponte Vecchio на базе 7-нм графических процессоров класса Intel Xe тоже получит многокристальную компоновку. Конечно, в потребительских системах он эксплуатироваться не будет, но нужно начинать подготовку программного обеспечения заблаговременно.