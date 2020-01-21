Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На февраль намечен новый этап сокращений в Intel

+
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Непреодолимое желание сайта SemiAccurate рассказывать о неудачах Intel даже заставило его основателя поступиться принципом распространения важной информации среди подписчиков за плату. В новой публикации ресурс поведал, что описанными недавно мерами по оптимизации численности штата Intel дело не ограничится, и во второй половине февраля по штатному расписанию корпорации прокатится новая волна сокращений сотрудников.

реклама

Источник изображения: Vunela

реклама

Как и в предыдущем случае, сильнее всего пострадают группы Intel, работающие на серверном и программном направлениях, а также в сегменте Интернета вещей. На этой неделе Intel опубликует годовой отчёт, но более или менее точные сведения о сокращении персонала мы узнаем не ранее второго квартала, когда появится отчётность за текущий период.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel финансы
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

На февраль намечен новый этап сокращений в Intel
+
Intel всё равно не справляется со спросом на серверные процессоры
2
Новая жертва RGB-эпидемии: Scythe Mugen 5 Black Edition
4
Крах предрассудков: более 40% владельцев процессоров AMD готовы купить видеокарту NVIDIA
18
Графика Intel Xe в процессорах Rocket Lake будет реализована на отдельном кристалле
+
Акция: ноутбук-трансформер XIDU PhilBook Max по цене 390 долларов на AliExpress
1

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 69
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 481
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 48
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
20 января 2020 34
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что надо сделать с Windows 10 сразу после установки
52
Сборка компьютера для Zystax на AMD Ryzen 5 3600 и Radeon RX 5700 за 62730 рублей
135
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
34
DeepFake своими руками - знакомимся с пакетом DeepFaceLab
18
Наши самые популярные и любимые видео-блогеры - эксперты по компьютерному железу
57
ТОП-4 самых продвинутых SSD, которые превратят ваш старенький ПК в настоящий медиапортал
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
+

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
09:49
От "настаивают на совместимости" попахивает дерьмецом уже сейчас. Кармак под одну-то платформу вытрахивал любой свой движок вдоль и поперёк, а тут: целый самолётокораблепоезд собрать задумали. Ещё и з...
Слух: разработка The Elder Scrolls VI близится к концу
Борис Копыльцов
09:48
По-сути они проверяют на сколько хорошо они держат всех за яйца.
Intel всё равно не справляется со спросом на серверные процессоры
Катя Изосимова
09:47
Зачем? Новые работники все поломают.
Слух: разработка The Elder Scrolls VI близится к концу
ibulletproof
09:46
Надо режиссерам фильм снять с названием "У...ть Ельцина". Там будет такой сюжет, чувак из РФ находит инопланетную машину времени и отправляется в прошлое, чтобы помешать Ельцину прийти к власти, тем с...
Китайский производитель процессоров обходит Intel и готовится выйти на мировой рынок
Кирилл Леонов
09:46
у кого там A Plague Tale: Innocence загружает уровни долго?))))SSD купите!!!! ставить на последнее место потому что не железо говно, это фиаско))аххаха
Лучшие 10 компьютерных игр 2019 года с самой красивой графикой по мнению экспертов dsogaming
Катя Изосимова
09:44
С каких пор открытие вакансий = окончанию работы? Всю жизнь было наоборот. Набор сотрудников - начало работы.
Слух: разработка The Elder Scrolls VI близится к концу
Олег Иванов
09:44
А наши где? ... на дне?
Китайский производитель процессоров обходит Intel и готовится выйти на мировой рынок
sevik68
09:44
Лапша очередная с подачи любителя зарабатывать на фейках
Гений из Японии придумал как ускорить существующие компьютеры в тысячи раз
sevik68
09:43
О чем и речь. Одним росчерком пера СЕО владельцев технологий и оборудования могут опустить китайцев сразу в каменный век. Но оверы упорно продолжают публиковать бредовые мрии
Китайский производитель процессоров обходит Intel и готовится выйти на мировой рынок
gerson
09:43
+++++
Гений из Японии придумал как ускорить существующие компьютеры в тысячи раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем