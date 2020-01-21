На февраль намечен новый этап сокращений в Intel
Непреодолимое желание сайта SemiAccurate рассказывать о неудачах Intel даже заставило его основателя поступиться принципом распространения важной информации среди подписчиков за плату. В новой публикации ресурс поведал, что описанными недавно мерами по оптимизации численности штата Intel дело не ограничится, и во второй половине февраля по штатному расписанию корпорации прокатится новая волна сокращений сотрудников.
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рекламаКак и в предыдущем случае, сильнее всего пострадают группы Intel, работающие на серверном и программном направлениях, а также в сегменте Интернета вещей. На этой неделе Intel опубликует годовой отчёт, но более или менее точные сведения о сокращении персонала мы узнаем не ранее второго квартала, когда появится отчётность за текущий период.
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