Intel всё равно не справляется со спросом на серверные процессоры
Принято считать, что приоритеты в снабжении клиентов процессорами Intel расставила таким образом: сперва поставляются серверные процессоры, потом более дорогие клиентские, а компоненты для недорогих ноутбуков отгружаются в последнюю очередь. У такого ранжирования есть вполне объяснимая экономическая основа: на каждом более дорогом процессоре Intel зарабатывает больше, чем на дешёвом, да и портить отношения с крупными заказчиками в «эпоху серверного гиперпинка» ей не хочется.
рекламаИздание The Register утверждает, что корпорация Hewlett Packard Enterprise предупредила своих клиентов о трудностях с поставками серверов на базе процессоров Intel Cascade Lake, а также о возможности их сохранения до конца текущего года. Ближайший рубеж, до которого дефицит точно будет присутствовать – это апрель, по словам первоисточника. HPE рекомендует клиентам присмотреться к процессорам Xeon поколения Skylake, поскольку с ними особых проблем пока не возникало.
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Утверждается, что два других крупных производителя серверных систем, Lenovo и Dell, тоже наблюдают дефицит процессоров Xeon новейшего поколения, но пока воздерживаются от публичных комментариев на этот счёт. Причиной дефицита является не только возросший спрос на серверные компоненты, сам по себе, но и привязка Intel к 14-нм технологии производства – кристаллы серверных процессоров получаются достаточно крупными, и с одной кремниевой пластины стандартного размера можно получить меньше готовых процессоров.
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