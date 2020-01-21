Аналитическая компания Jon Peddie Research в своём новом исследовании пошла на сотрудничество с некоторыми из своих коллег, а также изданием WCCFTech, для проведения любопытного социологического исследования. Опросив более трёх с половиной любителей игр в разных странах, организаторы получили некоторый набор данных, позволяющий судить о настроениях и планах этой части потребительской аудитории. К слову, США и Великобритания оказались в числе самых активных регионов, принявших участие в опросе, поэтому о небольшом «географическом перекосе» говорить вполне уместно.

реклама

Источник изображения: Jon Peddie Research

реклама

Данные исследования распространяются на возмездной основе, но некоторыми наблюдениями его авторы поделились бесплатно. Они выяснили, например, что среди владельцев процессоров AMD примерно 41% не считают зазорным купить новейшую видеокарту NVIDIA. Ну, а среди владельцев последних 61% использует продукты поколения Pascal и более старые. Видеокарты семейства GeForce RTX приобрели 27% владельцев графических решений NVIDIA, более доступные GeForce GTX поколения Turing эксплуатируются 12% респондентов. Кстати, если рассматривать любителей игр в целом, то продукцией NVIDIA пользуются 55% из них.