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Крах предрассудков: более 40% владельцев процессоров AMD готовы купить видеокарту NVIDIA

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Аналитическая компания Jon Peddie Research в своём новом исследовании пошла на сотрудничество с некоторыми из своих коллег, а также изданием WCCFTech, для проведения любопытного социологического исследования. Опросив более трёх с половиной любителей игр в разных странах, организаторы получили некоторый набор данных, позволяющий судить о настроениях и планах этой части потребительской аудитории. К слову, США и Великобритания оказались в числе самых активных регионов, принявших участие в опросе, поэтому о небольшом «географическом перекосе» говорить вполне уместно.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Данные исследования распространяются на возмездной основе, но некоторыми наблюдениями его авторы поделились бесплатно. Они выяснили, например, что среди владельцев процессоров AMD примерно 41% не считают зазорным купить новейшую видеокарту NVIDIA. Ну, а среди владельцев последних 61% использует продукты поколения Pascal и более старые. Видеокарты семейства GeForce RTX приобрели 27% владельцев графических решений NVIDIA, более доступные GeForce GTX поколения Turing эксплуатируются 12% респондентов. Кстати, если рассматривать любителей игр в целом, то продукцией NVIDIA пользуются 55% из них.

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kib@rg
08:15
"Опросив более трёх с половиной любителей игр в разных странах" более 40% из них готовы купить видеокарту NVIDIA. Офигеть как много они людей опросили :)
Крах предрассудков: более 40% владельцев процессоров AMD готовы купить видеокарту NVIDIA
D3m0n
08:14
"их не разглашает по вполне понятным причинам" По дебишьным причинам. Как будто от этих цифр вся сикретне наипнётся. А то тайваньцы, где всё это клепается, не знают. Просто делают три с половиной штук...
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mVlad
08:10
Так этот же "писатель" еще в школе решал так "работу выполнили два землекопа и две третьих".
Крах предрассудков: более 40% владельцев процессоров AMD готовы купить видеокарту NVIDIA
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