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Характеристики настольной системы на базе Intel Tiger Lake подтверждают поддержку PCI Express 4.0

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Представляя процессоры Tiger Lake на CES 2020, компания Intel акцентировала внимание на графике поколения Intel Xe и встроенном контроллере Thunderbolt 4, а поддержка PCI Express 4.0 обходилась стороной. И всё же, ранее нам уже не раз приходилось слышать, что 10-нм процессоры Tiger Lake станут первой платформой марки в потребительском сегменте, которая предложит поддержку интерфейса PCI Express 4.0. На страницах сайта FanlessTech появилось описание компактной системы Intel NUC 11 Performance (Panther Canyon), которая будет основана на версиях Tiger Lake с уровнем TDP до 28 Вт. В списке характеристик поддержка PCI Express 4.0 для твердотельных накопителей (PCI Express x4) фигурирует однозначно.

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Источник изображения: FanlessTech

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Интересно, что для двух портов Thunderbolt, расположенных на задней и лицевой панелях корпуса, соответственно, Intel указывает поддержку только версии 3.0 данного интерфейса. Это косвенно подтверждает предположение об унификации USB 4 и Thunderbolt 4 на уровне сертификации. С другой стороны, на иллюстрации порты USB соседствуют с логотипом, гарантирующим совместимость с USB 3.2 Gen 2 и скорость передачи 10 Гбит/с.

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Теги

intel pci express 4.0 tiger lake usb 3.2 thunderbolt 4
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