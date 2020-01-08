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Thunderbolt 4: новый интерфейс, который не быстрее старого

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Представители сайта Tom’s Hardware Guide попытались разобраться, что же из себя представляет интерфейс Thunderbolt 4, поддержку которого обеспечат 10-нм мобильные процессоры Tiger Lake силами интегрированного контроллера. По итогам разбирательства всё равно осталось немало вопросов, но главное удалось выяснить: по скорости передачи информации Thunderbolt 4 не превосходит Thunderbolt 3. Оба интерфейса способны передавать данные со скоростью 40 Гбит/с.

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Источник изображения: Twitter, Anshel Sag

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Это роднит Thunderbolt с USB 4, и здесь сохраняется простор для унификации. Во-первых, ноутбуки с поддержкой Thunderbolt будут использовать разъёмы и кабели USB-C. Во-вторых, Intel собирается сертифицировать поддержку обоих интерфейсов одновременно, и совместимость с Thunderbolt 4 будет автоматически означать и поддержку USB 4. Более подробно рассказать об интерфейсе Thunderbolt 4 компания Intel готова чуть позднее.

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Теги

intel thunderbolt 3 usb 4.0 thunderbolt 4
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