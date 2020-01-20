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AMD начинает внедрять поддержку Zen 3 в Linux

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Прелесть операционных систем с открытым исходным кодом заключается в возможности обнаружить в нём упоминания о тех комплектующих, которые на рынок выйдут только через несколько месяцев. В коде Linux, например, рукой специалиста AMD уже была реализована начальная поддержка процессоров с архитектурой Zen 3 – они фигурируют под обозначением Family 19h.

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Источник изображения: kernel.org

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Считается, что первыми процессорами AMD с архитектурой Zen 3 станут серверные процессоры EPYC поколения Milan, которые выйдут в третьем квартале этого года. Помимо новой архитектуры Zen 3, они предложат усовершенствованный вариант 7-нм технологии с использованием литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением. Предполагается, что клиентские процессоры с архитектурой Zen 3 появятся до конца текущего года. Их дебют может быть синхронизирован с выходом на рынок чипсетов AMD серии 600 во втором полугодии.

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